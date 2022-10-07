Aranan 16 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 16 kişi yakalandı.

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  • 07.10.2022 17:52
  • Güncelleme: 07.10.2022 19:02
Aranan 16 şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli suçlardan hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 16 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yavuzlar, Selçuklu, Yıldırım Beyazıt, Yenişehir, Argıncık, Yeşil mahalle, Kayabaşı, mahalleleri ve farklı adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonda; ’Kamu Hizmetine Tahsis Edilmiş Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan’ 11 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası olan O. Y. ile birlikte toplam 16 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 4’ü işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

İHA

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