Aralık ayında 4 bin 628 ev satıldı

Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre Kayseri'de 2021 yılı Aralık ayında 4 bin 628 konut satıldı.

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  • 14.01.2022 17:25
  • Güncelleme: 14.01.2022 17:25
Aralık ayında 4 bin 628 ev satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri’de aralık ayındaki konut satışı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103 artarak 4 bin 628 olarak gerçekleşti. Kayseri bir önceki aya göre konut satışları yüzde 21,5 artarken, Türkiye genelinde ise bu oran toplam konut satışlarından yüzde 2 pay aldı. Kayseri'de ki verilerde ise konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,7, ilk kez ev alanlardaki satış payı ise yüzde 28,3 oldu.       

BGC

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