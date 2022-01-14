Aralık ayında 4 bin 628 ev satıldı
Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre Kayseri'de 2021 yılı Aralık ayında 4 bin 628 konut satıldı.
- 14.01.2022 17:25
- Güncelleme: 14.01.2022 17:25
Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri’de aralık ayındaki konut satışı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103 artarak 4 bin 628 olarak gerçekleşti. Kayseri bir önceki aya göre konut satışları yüzde 21,5 artarken, Türkiye genelinde ise bu oran toplam konut satışlarından yüzde 2 pay aldı. Kayseri'de ki verilerde ise konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,7, ilk kez ev alanlardaki satış payı ise yüzde 28,3 oldu.
BGC
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