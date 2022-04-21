Aracın stop lambasında uyuşturucu sevki
Kayseri'de otomobilin stop lambasında 130 gram uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir taciri M.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- 21.04.2022 11:55
- Güncelleme: 21.04.2022 11:55
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iki gün önce gerçekleştirdiği operasyonda Doğu illerinden temin ettiği 130 gram uyuşturucuyu otomobilinin stop lambası içinde saklarken, yol kontrolü yapan Narkotik polislerince yakalanan M.A.’nın sorgusu tamamlandı. Uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığını söyleyen M.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1ha
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