Aracın çarptığı yaralı köpeğe polisler yardım etti
Yeşilhisar ilçesinde bir araç sürücüsü sokak köpeğine çarpıp kaçtı. Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ağır yaralı köpeği veterinere götürerek tedavi edilmesini sağladı.
- 18.02.2022 18:54
- Güncelleme: 18.02.2022 18:56
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Kayseri - Niğde karayolu üzerinde meydana gelen olayda, bir araç sürücüsü sokak köpeğine çarptı. Ardından olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan sokak köpeğine ise Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri yardım etti.
Yol kenarına alınan köpek ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yetkililerine teslim edildi.
1ha
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