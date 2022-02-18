Aracın çarptığı yaralı köpeğe polisler yardım etti

Yeşilhisar ilçesinde bir araç sürücüsü sokak köpeğine çarpıp kaçtı. Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ağır yaralı köpeği veterinere götürerek tedavi edilmesini sağladı. 

PAYLAŞ
  • 18.02.2022 18:54
  • Güncelleme: 18.02.2022 18:56
Aracın çarptığı yaralı köpeğe polisler yardım etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri - Niğde karayolu üzerinde meydana gelen olayda, bir araç sürücüsü sokak köpeğine çarptı. Ardından olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan sokak köpeğine ise Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri yardım etti. 

Yol kenarına alınan köpek ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yetkililerine teslim edildi.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vadi yatağında cansız bedeni bulunan Mansur, toprağa verildi

Vadi yatağında cansız bedeni bulunan Mansur, toprağa verildi

Kayseri'de bir firma, mağazasından alınan beyaz eşyaların 1 yıllık tüketimini karşılıyor

Kayseri’de bir firma, mağazasından alınan beyaz eşyaların 1 yıllık tüketimini karşılıyor

Toplanan yardım malzemeleri Suriye'ye gönderildi

Toplanan yardım malzemeleri Suriye'ye gönderildi

Erciyes'te Çek Kış Spor Günleri etkinliği

Erciyes’te Çek Kış Spor Günleri etkinliği

Kayseri'de aranan 10 kişi operasyonla yakalandı

Kayseri'de aranan 10 kişi operasyonla yakalandı

Ekmek zammı ertelendi

Ekmek zammı ertelendi

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

3
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu: 2 yaralı

Aracın çarptığı yaralı köpeğe polisler yardım etti

Aracın çarptığı yaralı köpeğe polisler yardım etti

DAHA FAZLA
Kayserili sporcu Kumsal Kayra, Wushu'da Türkiye Şampiyonu oldu

Kayserili sporcu Kumsal Kayra, Wushu'da Türkiye Şampiyonu oldu

İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi açıldı

İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi açıldı

Öğrencilere yetenek testi

Öğrencilere yetenek testi

Polis dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirdi

Polis dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirdi

İyi Partili Aker'den, MHP'lileri kızdıracak paylaşım

İyi Partili Aker’den, MHP’lileri kızdıracak paylaşım