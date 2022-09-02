Aracın çarptığı yaban tavşanı, tedavi altına alındı

Kayseri'de araç çarpması sonucu yaralanan yabani tavşan ekipler tarafından tedavi altına alındı. Tavşanın sağlığına kavuşması halinde doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi. 

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  • 02.09.2022 16:05
  • Güncelleme: 02.09.2022 16:05
Aracın çarptığı yaban tavşanı, tedavi altına alındı

Kayseri’de bir vatandaş, Erciyes Dağı Hacılar ilçesi mevkiinde araç çarpması sonucu ayağı kırılan ve yaralanan tavşan buldu. Yabani tavşan, gerekli tedavisinin yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime götürülen tavşanın röntgeni çekilerek ilk muayenesi yapıldı. Halen tedavisi devam eden yabani tavşanın, yaklaşık 1 ay sürmesi beklenen tedavi sonrası doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

1ha

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