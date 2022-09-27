Araca sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Kayseri'de bir araca sıkışan kedinin sesini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Aracın motoruna giren kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 27.09.2022 11:41
- Güncelleme: 27.09.2022 11:41
Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlâna Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde bir aracın motoruna kedi girdi. Kedinin sesini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu aracın motor kısmında mahsur kalan kedi kurtarıldı. Kurtarılan kedi daha sonra itfaiye ekipleri tarafından yaşam alanına bırakıldı.
1ha
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