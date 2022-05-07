Araç dereye düştü: 4 yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dereye düşen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
- 07.05.2022 17:12
- Güncelleme: 07.05.2022 18:08
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde dereye düşen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Dokuzdolambaç mevkinde içerisinde 4 kişi bulunan otomobil yoldan çıkarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı sonrasında kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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