Antika Pazarı'nda alış veriş keyfi başka

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın klasikleri arasına giren ve her ay yoğun ilgi gören 'Antika Pazarı'nı gezerek esnafla ve antika meraklılarıyla sohbet edip alış veriş yaptı.

PAYLAŞ
  • 10.10.2022 11:51
  • Güncelleme: 10.10.2022 11:59
Antika Pazarı'nda alış veriş keyfi başka
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ın klasikleri arasına giren ve her ay yoğun ilgi gören ‘Antika Pazarı’nı gezerek esnafla ve antika meraklılarıyla sohbet edip alış veriş yaptı.

‘Harman Meydanı’nda Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulan ve ilçede geleneksel hale gelen pazarı her fırsatta gezen Başkan Yalçın, vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Oluşturulan imkanlardan dolayı gerek antika meraklıları gerekse de antika satıcılarından teşekkür alan Başkan Yalçın, bir yandan alış veriş yaparken bir yandan da istek ve önerileri dinliyor.

Antika Pazarındaki ürünleri titizlikle inceleyen Başkan Yalçın, “Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunuluyor. Hem geçmişe yolculuk yapılıyor hem de keyifli bir hafta sonu geçiriliyor. Esnafımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum. Ayrıca antikaseverlerimizi her ayın ikinci pazar günü Harman Meydanında kurulan Antika Pazarına davet ediyorum” dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 7 bin 150 sporcu katıldı

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na 7 bin 150 sporcu katıldı

Türkşeker, şekere yüzde 8 zam yaptı

Türkşeker, şekere yüzde 8 zam yaptı

Kocasinanlı Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı

Kocasinanlı Gençler Uzayın Derinliklerine Yolculuk Yaptı

Başkan Büyükkılıç: 'Günümüze güzellik katan hemşehrilerime teşekkür ediyorum'

Başkan Büyükkılıç: 'Günümüze güzellik katan hemşehrilerime teşekkür ediyorum'

Güven Timleri 1 haftada bin 857 kişiyi sorguladı

Güven Timleri 1 haftada bin 857 kişiyi sorguladı

Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğalgaz krizi devam ettiği sürece dolar ve euro arasındaki fark artabilir

Doğalgaz krizi devam ettiği sürece dolar ve euro arasındaki fark artabilir

Başkanlardan oda başkanlarına hayırlı olsun ziyareti

Başkanlardan oda başkanlarına hayırlı olsun ziyareti

DAHA FAZLA
Milletvekili Ataş:' Herkes nefes alacak'

Milletvekili Ataş:' Herkes nefes alacak'

Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı Beşiktaş'ı yendi

Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı Beşiktaş'ı yendi

KASKİ personeline 'ilk yardım' eğitimi verildi

KASKİ personeline ‘ilk yardım’ eğitimi verildi

TÜİK, Ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı

TÜİK, Ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı

Vali Çiçek: 'Hürmetçi Sazlığı dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi'

Vali Çiçek: “Hürmetçi Sazlığı dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi”