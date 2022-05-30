Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, komite üyeleri ve işadamlarından oluşan heyet Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 30.05.2022 13:51
  • Güncelleme: 30.05.2022 17:37
Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, komite üyeleri ve işadamlarından oluşan heyet Kayseri Sanayi Odası’nı (KAYSO) ziyaret etti.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası heyetini KAYSO’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, misafirlere Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri sanayisi hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin daha çok üretemeye, daha çok ihracat yapmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Bunun içinde sanayinin eksiklerini tam manası ile biliyor olmamız lazım. Bu anlamda Odamız bünyesinde Yeşil Dönüşüm Ofisi, Verimlilik Ofisi ve ihracata yeni başlamak isteyenler için İhracat Destek Ofisimiz var. 2020 yılında kurduğumuz ve Oda olarak bizimde iştiraki olduğumuz Kayseri Model Fabrikamız var. Türkiye’de toplam 8 tane model fabrika biride Kayseri’de. Bu güne kadar yaklaşık 60 firmamız model fabrikadan eğitim aldı ve inanılmaz memnuniyet var. Şuanda çevre iller dahil çok ciddi talepler alıyoruz. Dolayısı ile hem ürün çeşitliliği, hem pazar çeşitliliği he de verimlilik anlamında sanayide gidecek çok yolumuz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Oda ve Borsalar olarak şehirlerin ve Türkiye’nin kalkınması için el ele vererek daha çok çalışmaları gerektiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde bunu da başaracak güçte olduklarını söyledi.

Kayseri Sanayi Odası’nda olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, “Kayseri Anadolu’nun en misafirperver şehirlerinden birisidir. Çok güzel ve çok hızlı gelişen bir ilimizdir. Bizi burada en güzel şekilde misafir eden Büyüksimitci Başkanımız nezdinde tüm yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Antakya sanayisi hakkında bilgiler veren Başkan Çinçin, Antakya’nın gelişip kalkınması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri polisinden 'Huzurlu Hafta Sonu' Uygulaması

Kayseri polisinden 'Huzurlu Hafta Sonu' Uygulaması

Büyükşehir'in 'Oruç Reis Projesi' ödül getirdi

Büyükşehir'in 'Oruç Reis Projesi' ödül getirdi

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dikilen her bir ağaç, geleceğe bırakılan en büyük mirastır'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dikilen her bir ağaç, geleceğe bırakılan en büyük mirastır'

Kayseri'de sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Büyükşehir, Keykubadiye Sarayı'nda çıkan eserleri sergileyecek

Büyükşehir, Keykubadiye Sarayı'nda çıkan eserleri sergileyecek

'Altında ki artış sürecek'

'Altında ki artış sürecek'

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

3
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

4
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

5
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

6
13'üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

13’üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 20 bin 772 kişi sorgulandı

Kayseri’de 20 bin 772 kişi sorgulandı

Kayseri'ye 'En iyi risk alan ilan edilen belediye' ödülü

Kayseri’ye “En iyi risk alan ilan edilen belediye” ödülü

DAHA FAZLA
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Güven katsayısı ve gerilim artıyor'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Güven katsayısı ve gerilim artıyor”

Vali Çiçek: 'Kayseri'yi organizasyon cenneti yapacağız'

Vali Çiçek: "Kayseri’yi organizasyon cenneti yapacağız"

5 ülkenin öğrencileri Melikgazi'de 'geri dönüşüm' eğitimi aldı

5 ülkenin öğrencileri Melikgazi'de 'geri dönüşüm' eğitimi aldı

Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret

Antakya TSO'dan KAYSO'ya ziyaret

Türkiye'deki tek ata tohumu merkezi Kayseri'ye kurulduz

Türkiye’deki tek ata tohumu merkezi Kayseri’ye kurulduz