Annesini bıçaklayan eski eşinin mahkemede beraatini istedi

Kayseri'de eşinden boşandığı gün kayınvalidesi E.G.'yi bıçakla yaralayan Y.T.'nin eski eşi F.G., eşinin böyle bir şeyi yaptığına inanmadığını söyleyerek beraat etmesini istedi.

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  • 24.08.2022 17:25
  • Güncelleme: 24.08.2022 18:11
Annesini bıçaklayan eski eşinin mahkemede beraatini istedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de eşinden boşandığı gün kayınvalidesi E.G.’yi bıçakla yaralayan Y.T.’nin eski eşi F.G., eşinin böyle bir şeyi yaptığına inanmadığını söyleyerek beraat etmesini istedi.

Kayseri Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Y.T., eski eşi F.G. ve avukatlar hazır bulundu. Y.T. savunmasında pişman olduğunu anlatarak, "Ben yetiştirme yurdunda büyüdüm. Aile terbiyesi almadım ama devlet terbiyesi aldım. Böyle bir suçtan dolayı burada olduğum için utanıyorum" dedi.

Y.T’nin eski eşi F.G. ise Y.T’den 3 çocuğunun olduğunu, kötü biri olmadığını, böyle bir şey yaptığına inanamadığını ve beraatını istedi. Eski eşinin çocukları görmek istediğini ancak kendisinin gidemediğini belirten F.G., "Annem beni aradı ve “eşin beni bıçakladı” dedi. Sonra eşimi aradım ve neden yaptın dedim. “Bana çocuklarımı göstermedin” dedi. Böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum. Öyle bir insan değil. Çocuklarım telefonla görüştü. Ben cezaevine de gittim. Pişman olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık Y.T’nin tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde bulunan Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu’nda meydana gelen olayda, pansiyonda çalışan E.G., çöpleri bırakmak için dışarı çıktı. Bu sırada eşinden ayrılan ve iddiaya göre ayrılık sebebi olarak kaynanasını suçlayan Y.T. de, okulun bahçesine geldi. Burada eski kaynanası E.G. ile tartışmaya başlayan Y.T., belindeki bıçak ile kadına saldırdı. E.G., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.G. ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Y.T.’nin ise olayın ardından karakola giderek polise teslim olduğu öğrenildi.

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İHA

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