Anneler okul tadilatında

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Ayşepınar Mahallesi Ortaokulu, bir grup kadın girişimci tarafından dekore edildi.

Kayseri’de bir hayırseverin sponsorluğunda ’Her yer her şey boyadır’ sloganı ile dekorasyon işi ile uğraşan kadın girişimciler, çocukları sevindirmek ve boya ile neler yapılabileceğini göstermek için anaokulu sınıfını dekore etti. Kadın girişimciler; "Bizler Kayseri’nin girişimci kadınlarıyız, boya ile dönüşüm yapıyoruz. Sloganımız ’Her yer her şey boyadır’. Kumaş ve deri harici her yüzeyi boyayabiliyoruz. Ev hanımlarımız olsun, çocuklarımız olsun evlerine yeni ürün almaktansa boyayarak dönüştürüp daha mutlu olsunlar istiyoruz. Bu gibi projelerimiz dolayısıyla da Kayseri Develi Ayşepınar mahallesine geldik. Burada bir okulumuzun ana sınıfını yeniledik. Amacımız herkese bu ürünlerin boyanarak kullanılabildiğini göstermektir" ifadelerini kullandı.