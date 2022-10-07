'Anne sütü zeka gelişimini sağlıyor'

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Evrim Başak Tanır, anne sütünün, zeka gelişimini sağladığını ve bebek ölümlerinde ciddi bir koruyuculuğunun olduğunu söyledi. Dr. Tanır, annelerin 'sütüm yeter mi?' kaygısından kurtulmaları gerektiğine dikkat çekerek 'İyi beslenen sağlıklı bir annenin sütü, bebeği için yeterlidir' dedi.

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  • 07.10.2022 13:34
  • Güncelleme: 07.10.2022 14:24
'Anne sütü zeka gelişimini sağlıyor'
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Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Evrim Başak Tanır, anne sütünün, zeka gelişimini sağladığını ve bebek ölümlerinde ciddi bir koruyuculuğunun olduğunu söyledi. Dr. Tanır, annelerin “sütüm yeter mi?” kaygısından kurtulmaları gerektiğine dikkat çekerek “İyi beslenen sağlıklı bir annenin sütü, bebeği için yeterlidir” dedi.

Anne sütünün doğal, ucuz ve kolay ulaşılabilir olmasından dolayı çok önemli ve elzem bir gıda olduğunu söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Evrim Başak Tanır, “1-7 Ekim dünyada 1992 yılından beri emzirme haftası olarak kutlanıyor. Anne sütü doğal, ucuz ve kolay ulaşılabilir olmasıyla bizim için çok önemli ve elzem bir gıdadır. Bütün bebeklerin anne sütü ile beslenmesi biz çocuk hekimleri için çok önemlidir. Hazırlanmıyor, herhangi bir ücret ödenmiyor. Vücut bebeğin ihtiyacına göre kendi kendine üretiyor. Bu yüzden anne sütü bizler için çok önemli. Hastalıklardan koruyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Zeka gelişimine büyük katkı sağlıyor” dedi. Dr. Tanır, anne sütünün besleyici değerinin çok yüksek olduğunu ve bebek ölümlerinden de ciddi koruyucu özelliği bulunduğunu vurguladı.

“Ek gıdaya erken başlamayın”

Toplumda ek gıdaya erken başlandığını söyleyen Dr. Tanır, “Anneler bebeğin ne kadar süt emdiğini bilemedikleri için, biraz da çevre baskısıyla bebeğin aç kaldığını ve mamaya başlamak gerektiğini düşünebilir. Oysaki iyi beslenen sağlıklı bir annenin sütü, bebeği için yeterlidir. Bu hataya düşüp erkenden ek gıdaya başlamamak gerekir. İlk 6 ay sadece anne sütü ile bebeğinizi besleyin. ek gıdalara başlama süreci 6 ay bitimidir. Ama yine ek gıdayla birlikte anne sütüne devam edilmelidir. Ek gıdaya başlarken, hangisini, ne kadar vermeniz gerektiği ile ilgili de mutlaka doktorunuzdan bilgi edinin. ” dedi.

Özellikle ilk kez bebek büyüten deneyimsiz annelerin çok fazla çevre baskısı altında kaldığına dikkat çeken Dr. Başak Tanır “Büyüklerin, ‘Bir su verelim. Emdi susamıştır’ gibi yanlışları var. Özellikle de yanlış biberon ve emzik kullanımı toplumumuzda çok sık görülen hatalardan biri oluyor. Bunları özellikle yeni anne olan tecrübesiz annelerimize bu yanlışlardan uzak durmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

Dr. Tanır, emzirme sürecinin hem anne hem bebek açısından sağlıklı yürümesi için alışveriş merkezi, kafe ve restoran, okul ve işyeri gibi kamusal yerlerde bebek bakım odalarının şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini emzirme haftası nedeniyle bir kez daha dile getirdi.

İHA

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