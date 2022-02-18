Ankara merkezli 45 ilde FETÖ'den 114 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 45 ilde 114 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

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  • 18.02.2022 08:55
  • Güncelleme: 18.02.2022 09:51
Ankara merkezli 45 ilde FETÖ'den 114 gözaltı kararı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 45 ilde 114 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem sorumlu’ oldukları tespit edilen 73’ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 26’sı özel sektör çalışanı olmak üzere 99 ‘mahrem sorumlu’, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Mülki İdareye sızan mensuplarından sorumlu mahrem sorumlu oldukları anlaşılan 7’si daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 15 ‘mahrem sorumlu’ olmak üzere toplam 114 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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