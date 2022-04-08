Anbar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Melikgazi Belediyesi Anbar Mahallesi'nde hayırsever işbirliği ile hayata geçireceği Melikgazi Belediyesi Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak donanımlı ve nitelikli yepyeni bir Aile Sağlığı Merkezi'ni ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

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  • 08.04.2022 15:17
  • Güncelleme: 08.04.2022 15:27
Anbar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi Anbar Mahallesi’nde hayırsever işbirliği ile hayata geçireceği Melikgazi Belediyesi Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak donanımlı ve nitelikli yepyeni bir Aile Sağlığı Merkezi’ni ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Temel atma programına AK Parti Kayseri Milletvekileri İsmail Tamer, Taner Yıldız, Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye eski Başkanı Şevket Bahçecioğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve vatandaşlar katıldı. İlçede çok kısa bir sürede 8’nci sağlık merkezinin temelini attıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2022 yılında açılışlarımızla beraber temel atmalarımızda devam ediyor. Rabbim sağlık içinde daha nice güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırseverlerimize çok teşekkür ederim. Birçok projemizde hayırseverlerimizle el ele çalışıyoruz. Şuanda 13 okul, 8 sağlık merkezi, 9 cami ve 5 kuran kursu ve 5 sosyal tesis yapıyoruz. Melikgazi’miz için en çok yatırım yapan belediyeyiz diyebilirim. Melikgazi’de yüze 50 yatırım yapıyoruz. Özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim. İhtiyaçlara göre vatandaşlarımızın taleplerini gidermeye çalışıyoruz. 4 hekimli yapacağımız içinde birçok sosyal donatısının olduğu aile hekimi merkezimiz nüfusu hızla artan Anbar’a büyük bir destek sağlayacaktır. Melikgazi Belediyesi Aile Sağlığı Merkezi’mizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise, “Belediyelerimizin destekleri, hayırseverlerimizin cömertlikleri ve kamu hizmetleri bir araya geldiğinde böyle güzel işler ortaya çıkıyor. Her fırsatta yanımızda olan Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza teşekkür eder, sağlık merkezimizin hayırla tamamlanmasını dilerim" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da, "Mustafa Başkanımız şehrine sevdalı ve gayretli bir belediye başkanı. 16 ilçe belediye başkanımızla el ele Kayserimiz için çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz hizmetimize de yansıyor. Kızıltepe ailesine minnetlerimizi sunuyoruz. Allah tamamına erdirsin" diye konuştu.

Sağlık merkezinin hayırla tamamlanmasını dileyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, “Güzel bir sağlık hizmeti verilecek burada. Türkiye sağlık konusunda dünyanın en iyi konumunda olan ülkelerinden. Türkiye bu sağlık alt yapısını giderek güçlendiriyor" derken, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, Kayseri’ye ve Anbar bölgesine yapılan yatırımlar için Mustafa Palancıoğlu Başkana teşekkür ederek sağlık merkezinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı.

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İHA

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Anbar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

Anbar Mahallesi'ne yeni aile sağlığı merkezi

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