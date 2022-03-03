Anbar Mahallesi'ne sağlık merkezi ihalesi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anbar Mahallesi’nde inşa edilecek Aile Sağlık Merkezi için 7 Mart 2022 günü ihale yapılacağını söyledi.

Anbar Sağlık Merkezinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale ile yaptırılacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2019 yılından itibaren Melikgazi’ye 7 aile sağlığı merkezi kazandırdık. Belediye olarak halkın sağlığı önceliklerimiz arasındadır. Halk ve çevre sağlığı için yatırımlarımız devam edecek. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yenilenen Anbar Mahallemize ihtiyaç duyulan sağlık merkezi inşa ederek, bölge halkının büyük bir ihtiyacını karşılamış olacağız. 745 metrekare alanda sağlık merkezi, zemin ve 1 kattan oluşacak olup 4 hekim görev yapacaktır. Sağlık Merkezinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izleme, gebe takip odası, seminer eğitim odası, laboratuvarlar ve çocuk oyun alanı yer alacak. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Anbar Sağlık Merkezinin ihale sonrası bu yıl temelinin atılacağını ve yılsonunda hizmete açılacağını sözlerine ekledi.