Analig Kayseri Taekwondo takımı yarı finale yükseldi

Niğde'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Çeyrek Final müsabakalarında Kayserili sporcular başarılarıyla göz doldurdu.

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  • 25.04.2022 11:46
  • Güncelleme: 25.04.2022 13:05
Analig Kayseri Taekwondo takımı yarı finale yükseldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Çeyrek Final müsabakalarında Kayserili sporcular başarılarıyla göz doldurdu.

11 ilden 154 sporcunun mücadele ettiği çeyrek final müsabakalarında yarışan Kayserili sporcular, başarılarıyla ön plana çıkarak kızlarda ve erkeklerde takım halinde ikinci oldu. Sporcular; elde ettikleri bu başarılarla yarı finale katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; yarı finale Kayseri’nin adını yazdıran sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İHA

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