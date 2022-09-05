Anafartalar - Şehir Hastanesi - Mobilyakent Tramvay Hattı test sürüşü Eylül ayı sonunda başlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tamamlandığında raylı sistem hattı uzunluğunun 48 kilometreye ulaşacağı Anafartalar - Şehir Hastanesi - Mobilyakent Tramvay Hattı ve Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı projelerinde hummalı çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Raylı sistem hatlarındaki çalışmalar hakkında son durum değerlendirmesinde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Anafartalar - Şehir Hastanesi - Mobilyakent Tramvay Hattı’mızda çalışmalar hız kazanmış durumda. Hat boyunca yer alacak istasyonların kurulum işlemleri ve güzergâhtaki yolun asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. İnşallah Eylül ayı sonunda bu hattımızda test sürüşlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı projesinin de hiçbir aksaklık söz konusu olmadan yürütüldüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Gelişen Talas bölgemizin ulaşım konforunu artıracak olan projemizde de çalışmalarımız sağlıklı şekilde sürüyor. İnşallah bu hattımızı da yılsonunda hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

RAYLI SİSTEM HATTI 48 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Çalışmaları devam eden her iki proje hizmet vermeye başladığında, şehrin önemli noktalarına alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanmış olacak. Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent ve Şehit Furkan Doğan-Talas Anayurt raylı sistem hatları tamamlandığında kentin doğu batı yönlü yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda olan tramvay sistemi 48 kilometreye ulaşmış olacak.