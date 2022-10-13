Anadolu'nun lider şehri Kayseri'den lider kitap fuarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 3 milyonu aşkın kitap, 300’ün üzerinde yazar ve yayınevinin okurlar ile buluşacağı Kayseri Kitap Fuarı’nın beşincisi, 14-23 Ekim tarihlerinde kitapseverlerle buluşuyor. 14 Ekim Cuma günü saat 13.30’da Dünya Ticaret Merkezi’nde açılışı yapılacak Türkiye’nin ziyaretçi rekoruna sahip kitap fuarını Kayserililer heyecanla beklediklerini ifade ettiler.

Anadolu’nun lider şehri Kayseri, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Okuyan ve okutan şehir Kayseri’de bu çerçevede Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde 5. Kayseri Kitap Fuarı gerçekleştiriliyor. 5. Kayseri Kitap Fuarı’nda 300’den fazla yazar ve yayınevi, 3 milyondan fazla kitap okurlarla buluşacak. Önceki yılların ziyaretçi rekorunu kırması beklenen kitap fuarını Kayserililer ilgiyle ve heyecanla beklediklerini kaydettiler.

“ÇOK FAZLA KİTAP VE YAZAR ORADA OLACAK, HEYECANLIYIZ”

Öğrenci Betül Çıktıeğrekçi, Büyükşehir Belediyesi’nin kitap fuarı etkinliklerinin çok güzel olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bu sene de inşallah gitmeyi düşünüyorum. Etkinliklerini ve kitaplarını çok beğeniyorum. Çünkü çeşit açısından fazla oluyor, istediklerimizi bulabiliyoruz. Çok fazla kitap ve yazar orada olacak, heyecanlıyız. O yüzden imza attırmayı ve kitapları almayı düşünüyoruz.”

Kayseri’de düzenlenen kitap fuarlarına sürekli katıldığını kaydeden kitapsever Eylül Çağlayan ise “Aslında kitap okumayı çok seviyorum. Bu tarz etkinliklerin kitap okumayı arttırdığını düşünüyorum. Kayseri’de kitap fuarlarına katılım da çok fazla oldu. Heyecanlıyız. Kitap fuarının çok güzel avantajları var. İmkânlarımız var. Yazarlarla tanışıyoruz. Bizim için güzel bir etkinlik olacak” dedi.

Mehmet İlyas Göncü isimli kitapsever de “Bizler için güzel bir durum. 300’den fazla yazar olacak. Şehrimiz için güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum” derken, Onur Alp Doğan, “Kitap okumanın bu kadar az olduğu bir dönemde Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlik bizler için çok önemli. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KİTAPSEVERLERDEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Metehan Öztürk ise Başkan Büyükkılıç’a Kayserilileri yazarlarla buluşturma imkânı verdiği için teşekkürlerini iletti. Öztürk, “Kayseri’de kitap fuarının 5’incisi düzenleniyor. Diğerlerine de gittim. Bu kitap fuarına da gideceğim. Yazarlar ve yeni kitaplarla buluşmak çok güzel. Bizim için yine çok güzel bir avantaj olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a bizi yazarlarla buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İŞTE KİTAP FUARINA GELECEK ÖNEMLİ İSİMLER

Öte yandan 14 Ekim’de Tufan Gündüz, Pelin Çift, 14-15 Ekim’de Mehmet Ali Bulut, 14-23 Ekim Ali Özkanlı, 15 Ekim’de Şükrü Erbaş, Mete Yarar, Savaş Ş. Barkçin, Mehmet Emin Ay, Kahraman Tazeoğlu, Sevda Türküsev, 16 Ekim’de Ziya Selçuk, Bircan Yıldırım, Tuğba Coşkuner, Nurdan Damla, Murat Akan, Ozan Bodur, Sıtkı Aslanhan, Serkan Karaismailoğlu, Sinan Akyüz, 18 Ekim’de Serdar Tuncer, Saliha Erdim, 19 Ekim’de Alişan Kapaklıkaya, Hayati İnanç, 20 Ekim’de Bestami Yazgan, Abdurrahman Uzun, Hatice Kübra Tongar, 21 Ekim’de Nurullah Genç, Beyhan Budak, 21-22 Ekim’de Zekeriya Efiloğlu, 22 Ekim’de Nihat Hatipoğlu, Sinan Yağmur, Bilal Sami Gökdemir ve 23 Ekim’de İlber Ortaylı, Serhat Yabancı, Ahmet Şimşirgil, Ahmet Turgut kitapseverlerle bir araya gelecek.

ÖNCEKİ YILLARIN ZİYARETÇİ REKORUNU KIRMASI BEKLENİYOR

Kayserili yazarlar için de stantlar açılacağı 5. Kayseri Kitap Fuarı’nda yazarların söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek. Öğrencilere ve kitapseverlere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkânı da sağlanacak. Her sene bir önceki yıldan daha fazla kitapseveri misafir eden kitap fuarının 5’incisinin bu sene de yoğun ilgi ile karşılanması bekleniyor. Birincisi 582 bin, ikincisi 672 bin, üçüncüsü 798 bin kişi ve dördüncüsü 815 bin 110 ziyaretçi ile rekorlara imza atan Kayseri Kitap Fuarı’nda, bu yıl da ziyaretçi sayısının daha fazla olacağı düşünülüyor.