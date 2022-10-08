Anadolu Mobilya Fuarı’nı 3 günde 11 bin 571 kişi ziyaret etti

Anadolu’nun en büyük uluslararası organizasyonu ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı 5-9 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde açılmıştı. Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Şaroğlu fuarı ziyaret eden kişi sayısını ve detaylarını açıkladı.

Erhan Çelik konuşmasında sadece fuarcılık alanında değil dış ticaret alanında da ülke ihracatına katkı sağlandığını söyledi. Çelik, “Fuar’daki yabancı ziyaretçilerin pe çoğunun koordinasyonunu Avrupa merkeziyle yapıyoruz. Yeni nesil bir fuarcılık anlayışı var, Türkiye’de en çok açılan şey etçilerden sonra fuarcılar. 10 kişiyi bir araya getirebilen bir alan kiralıyor ve fuar diyerek fuar düzenliyor. Sadece bir araya getirerek fuar düzenlemek değil, öncelikle fuara gelecek kişiyi bulmak gerekiyor. Ve ihracat yaptıracaksınız bunun mutlaka yurtdışı acenteler aracılığıyla onlara ulaşıp önce onları sağlama almanız gerekiyor. Biz bu anlattığım yeni nesil fuarcılık içerisinde, katılımcılarımızı fuara davet etmeden önce bu fuarı ziyaret edecek dediğimiz kişilerin listesini sunuyoruz. 36 ayrı ülkeden biraz sonra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Şaroğlu paylaşıyor olacak binin üstünde bir alıcı geldi” dedi.

‘3 GÜNDE 10 BİN 100 YERLİ, BİN 471 YABANCI ZİYARET ETTİ’

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Şaroğlu ise rakamsal verileri paylaşarak, “Kayseri fuar alanı 20 bin metrekare brüt alana sahip, bu alandan 17 bin metrekarelik bir satış alanı çıkarabildik. Toplam 173 katılımcıya yer verebildik. Bu katılımcılardan yüzde 60’ı Kayseri’den, kalan yüzde 40’ı da çevre illerden. Bu illerden, İzmir, Konya, Gaziantep, Hatay, Karaman, İstanbul, Ankara gibi mobilyanın lokomotif illeri de vardı. 173 firma derken, bekleme sırasında olan 78 firmada listemizde bulunuyor. Daha fazla firmalara yer vermek isteriz ama salonun yetersizliğinden dolayı inşallah önümüzdeki yıl daha büyük bir organizasyon yapmayı hedefliyoruz. Fuarcılık bir yıl öncesinden çalışılan alıcısıyla, katılımcısıyla bir yıla yayılan bir emeğin ürünüdür normalde, biz 14 Temmuz’da başlayabildik. 2 ay gibi bir sürede bu katılımcıları sağlayabildik, 6-8 ay gibi bir sürede sanırım çok daha iyi yerlere getireceğiz. Fuarın ziyaretçi sayılarından bahsetmek istiyorum”dedi.

Paylaşılan ziyaretçi sayısını ise Şaroğlu şu şekilde açıkladı, “İlk gün 3 bin 301 yerli, 522 yurtdışı alıcısı, ikinci gün 3 bin 874 yerli, 597 yabancı, üçüncü gün 2 bin 906 yerli, 357 yabancı. Toplamda 10 bin 100 yerli, bin 471 yabancı ziyaret etmiş durumda. Tabi bunlar bizim resmi verilerimiz, gayri resmi olarak daha fazladır bu rakam. Ülke dağılımı olarak 36 ülke Kayseri’yi ziyaret etti. Şu da sevindirici bir şey, Kanada’dan, Gana’dan, Nijerya’dan, Sudan’dan, Fildişi Sahili’nden Afrika’dan, Avrupa’dan ingiltere’den, İrlanda’dan, Macaristan’dan, Sırbistan’dan, Romanya’dan, Bulgaristan’dan, Asya’ya gidiyoruz Hindistan’dan, Özbekistan’dan, Rusya’dan ve Moğolistan’dan çok fazla alıcımız var. Bu kadar geniş portreye ulaşabilen fuar sayısı çok azdır”