Anadolu Lisesi ve Köy Enstitüsü protokolleri imzalandı

Talas İlçesinde hayırsever İzzet Bayraktar tarafından yaptırılacak olan 32 Derslik Anadolu Lisesi inşaatına ilişkin düzenlenen protokol imza törenine Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve hayırsever İzzet Bayraktar ile ailesi katıldı.

Törende konuşan Vali Çiçek, “Geldiğim günden itibaren İzzet amcanın hem Kayseri'de hem Türkiye'de yaptığı hayırlara baktığımda her birisinin servet olduğunu ve birçok noktada hayırlarının olduğunu gördüm. Kazandığını memleketinin gençlerine iyi okullarda okusunlar diye harcamış, ömrünü hayır yolunda geçirmiş. Allah İzzet amcadan razı olsun, ona uzun ömürler versin. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de Kayseri'de yaptığınız bu eserlere sahip çıkarak sizlere mahcup olmayacağız inşallah” ifadelilerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, “85 bin nüfusla Türkiye’nin en büyük yedinci mahallesine nitelikli bir okul yaptırdığı için hayırseverimiz İzzet Bayraktar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hayırsever İzzet Bayraktar da, “Talas İlçesinde doğdum, ilçeme yapmış olduğum bu hayır işinden dolayı çok mutluyum. Benim çocuklarım da benden aldıkları ruhla hayır işlerine devam edecekler” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve hayırsever İzzet Bayraktar arasında Talas İlçesine yaptırılacak olan 32 Derslik Anadolu Lisesi inşaatına ilişkin protokolü imzalandı.

PAZARÖREN KÖY ENSTİTÜSÜ ANA BİNASININ RESTORASYON PROTOKOLÜ İMZALANDI

Valilik toplantı salonunda ikinci olarak Pınarbaşı İlçesinde hayırsever Mustafa Yalçınkaya tarafından yaptırılacak olan Pazarören Köy Enstitüsü Ana Binasının Restorasyon işine ait protokol Vali Çiçek ve hayırsever Mustafa Yalçınkaya tarafından imzalandı. İmza törenine Vali Gökmen Çiçek, Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve hayırsever Mustafa Yalçınkaya katıldı.

Törende bir konuşan Vali Çiçek, “Bizim gözbebeğimiz Enstitümüzün ruhuna uygun bir şekilde restore edilmesi için yapmış olduğu katkıdan dolayı hayırseverimiz Mustafa Bey’e teşekkür ediyorum” dedi

Hayırsever Mustafa Yalçınkaya ise “Biz yedi kardeşin altısı bu okulda parasız yatılı olarak okuduk. Devlete karşı bir borcum var onu ödemek istedim. Bu nedenle böyle bir girişimde bulundum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.