Anadolu Harikalar Diyarı 1 yılda 250 bin ziyaretçi ağırladı

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı bünyesindeki Hayvanat Bahçesi 1 yılda 250 bin ziyaretçi ağırladı.

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  • 15.02.2022 09:15
  • Güncelleme: 15.02.2022 09:15
Anadolu Harikalar Diyarı 1 yılda 250 bin ziyaretçi ağırladı

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, sadece 1 yılda 250 bin ziyaretçi ağırladı.

Hayvanat Bahçesi’nde özellikle sıcak iklim hayvanlarının kış aylarında soğuktan çok etkilenmemesi için özel bakımları yapılırken, kış mevsimini seven hayvanlar ise karın tadını çıkarıyor. Bahçede kar altındaki pelikanlar, kurtlar, keçiler, zebralar ve kaplanlar ile gölet üzerindeki kazlar birbirinden renkli görüntüler oluşturdu.

Kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlayan Hayvanat Bahçesi, Kayserililer başta olmak üzere şehir dışından gelen vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

1ha

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