Ambulans ile halk otobüsü çarpıştı: 4 Yaralı

Nevşehir'de ambulans ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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  • 05.11.2022 15:52
  • Güncelleme: 05.11.2022 15:52
Ambulans ile halk otobüsü çarpıştı: 4 Yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de ambulans ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 2000 Evler Mahallesi Mustafa Paslanmaz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Arif M.’nin sürücüsü olduğu ambulans ile Mevlüt M.’nin kullandığı halk otobüsü çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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