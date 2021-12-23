Amatörde transfer bir hafta erken başlayacak

2021-2022 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde, 2. Transfer döneminin başlangıcı 24 Ocak'tan 17 Ocak tarihine alındı. Bitiş ise sabit kalarak 04 Mart olarak belirlendi.

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  • Güncelleme: 23.12.2021 11:09
Amatörde transfer bir hafta erken başlayacak
2021-2022 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde, 2. Transfer döneminin başlangıcı 24 Ocak'tan 17 Ocak tarihine alındı. Bitiş ise sabit kalarak 04 Mart olarak belirlendi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2021-2022 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde, 2. Transfer döneminin başlangıcı 24 Ocak’tan 17 Ocak tarihine alındı. Bitiş ise sabit kalarak 04 Mart olarak belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından TFF Bölge Müdürlükleri, ASKF Başkanlıkları ve Futbol İltemsilciliklerine gönderilen yazıda daha önce 24 Ocak olarak açıklanan 2.Transfer ve Tescil Döneminin bir hafta erkene alındığı duyuruldu. İllere gönderilen ilgili yazıda, “2021-2022 Sezonu yerel amatör futbol müsabakalarının pandemi şartlarına göre oynatılması kararı üzerine, gençler kategorisi liglerinin gecikmeli başlatılması nedeniyle, kulüplerden gelen ısrarlı taleplerde göz önüne alınarak 24 Ocak 2022 tarihinde başlayacak olan 2.Transfer ve Tescil Dönemi’nin başlangıç tarihi bir hafta öne çekilerek 17 Ocak 2022 tarihinde başlatılması kararlaştırılmıştır. Transfer döneminin bitiş tarihi daha önce açıklandığı gibi 04 Mart 2022 tarihinde olacaktır” ifadelerine yer verildi.

iha

Kayseri Gündem
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