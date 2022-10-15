Amasra’da patlayan kömür madeninin sahibi Kayserili çıktı

Acı haber, dün akşam saatlerinde Bartın’ın Amasra ilçesinden geldi. Kömür madeninde yaşanan grizu patlaması sonucu en az 40 işçi yaşamını yitirdi. Madende arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın yaşandığı maden ocağının Kayserili bir iş insanına ait olduğu ortaya çıktı.

Hattat Enerji ve Maden A.Ş. sahibi Mehmet Hattat, 1946 senesinde Kayseri’de dünyaya geldi. Kardeşleriyle birlikte 1960'ların başında yol ve köprü inşaatı yaparak iş hayatına atıldı. 1971 senesine kadar inşaat işleri devam ederken, kardeşleri Yaşar Hattat Kayseri’ye döndü. Daha sonra Hema kuruldu. Mehmet Hattat 1973 senesinde kardeşleri Emin ve Ahmet Hattat ile birlikte Çerkezköy’de Hema Hidrolik’i kurdu.

1974 senesinde Ankara’da şanzıman ve diferansiyel üreten Hema Dişli, 1976 senesinde Kayseri’de Hema Traktör kuruldu. Üç kardeşin yolları 1978 senesinde ayrıldı ve fabrikalar paylaşıldı. Emin Hattat, Hema Dişli fabrikasını, Ahmet Hattat Kayseri’deki Ford Traktör fabrikasını aldı. Emin Hattat dışında diğer kardeşler işlerinde başarılı oldu. Mehmet Hattat, Çerkezköy’deki Hema Hidrolik fabrikasını devralarak üretime devam etti. Hattat Enerji ve Maden A.Ş. sahibi Mehmet Hattat, bir süredir madencilik sektöründe de faaliyet yürütüyor.