Altyapı yenileme çalışmaları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından 20 Temmuz Mahallesi'nde bulunan Nisa Caddesi'ndeki içme suyu altyapısı yenileniyor. Yeni nesil polietilen borularla güçlendirilecek olan içme suyu hattının ardından şehir içi dolmuş güzerghının da geçtiği cadde sıcak asfalt ile kaplanacak.

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  • 13.05.2022 11:31
  • Güncelleme: 13.05.2022 11:31
Altyapı yenileme çalışmaları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi tarafından 20 Temmuz Mahallesi’nde bulunan Nisa Caddesi’ndeki içme suyu altyapısı yenileniyor. Yeni nesil polietilen borularla güçlendirilecek olan içme suyu hattının ardından şehir içi dolmuş güzergâhının da geçtiği cadde sıcak asfalt ile kaplanacak.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde 20 Temmuz Mahallesi Nisa Caddesi’nde başlatılan altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bölgede eski içme suyu borularından kaynaklı arızaların sık yaşandığı bölgede içme suyu hattını tamamen yenileyen belediye ekipleri, kanalizasyon hattını da güçlendirecek. Bölgede ayrıca ilk kez yağmur suyu hattını da yapacak olan belediye ekipleri böylelikle yoğun bir yerleşimin bulunduğu caddeyi sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturacak.

Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ise Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince cadde sıcak asfalt ile kaplanacak ve yaya kaldırımları yenilenecek.

İHA

Kayseri Gündem
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