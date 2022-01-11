Altınoluk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisinde Sona Doğru

Melikgazi Belediyesi, kolay ulaşılabilir ve daha güvenli, sosyal tesis ile de daha konforlu bir trafik eğitim pisti yaparak yakında sürücülerin hizmetine sunacak.

Son çalışmaları tamamlanan Altınoluk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisinde inceleme yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Altınoluk Mahallemizde yapımı tamamlanmak üzere olan yeni Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisimizde inceleme yapıyoruz. Aslında Serkent Bölgesinde olan trafik pistinin hem esnaf tarafından hem de vatandaşlar tarafından Altınoluk bölgesine yoğun olarak taşınması isteği vardı. Biz de inceledik gerçekten çok uzak olması gibi bazı sorunlar da vardı. Trafik Eğitim Pistimizi şehir merkezine yakın bir lokasyona alarak, kolay ulaşılabilir ve daha güvenli, sosyal tesis ile de daha konforlu bir hale getirdik. Dolayısıyla buraya güzel bir sosyal tesis yaptık. Ehliyet alacak tüm vatandaşlarımız daha nezih daha konforlu bir alanda hizmet alacaklar. 15 güne kadar buranın tamamen işlemleri bitmiş olacak ve Melikgazi’ye yeni trafik eğitim pistini kazandırmış olacağız. Hayırlı olsun. Cenabı Allah kimseye kaza bela vermesin. Sağlık ve huzur içerisinde trafikte araçlarını kullansınlar” dedi.