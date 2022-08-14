Altınkale eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde altın sarısı rengiyle Pamukkale travertenlerini andıran Altınkale ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

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  • 14.08.2022 09:57
  • Güncelleme: 14.08.2022 09:57
Altınkale eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Sıcak Çermik bölgesinde altın sarısı rengiyle Pamukkale travertenlerini andıran Altınkale ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sivas kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini renginden alan Altınkale, Pamukkale travertenlerine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Pamukkale’nin kardeşi olarak adlandırılan yapay alan, yer altından çıkan kükürtlü termal suyun bıraktığı altın renkli travertenlerden oluşuyor. Birçok kişi fotoğraf çektirmek için bölgeyi tercih ederken, ziyaretçiler suya girip hem eğleniyor hem şifa buluyor hem de manzaranın tadını çıkartıyor.

“Sivas’a farklı bir güzellik kattı”

Hafta sonu tatilini ailesiyle birlikte Altınkale’de geçiren Volkan Öz, “Ben daha önceden de gelmiştim, gerçekten gezilip görülmeye değer bir yer. Altınkale Sivas’a yeni bir güzellik kattı. Pamukkale’den farkı renginin altın sarısı olması. Ben sıcağı seven birisiyim, o yüzden suyun sıcaklığı beni pek etkilemiyor açıkçası. Hava sıcaklığı şu an 34 derece, suyun sıcaklığı 37 derece. Bu suyun şifalı olduğu söyleniyor, romatizma, astım gibi hastalıklara iyi geliyormuş” şeklinde konuştu.

“Herkese buraya gelmelerini öneriyorum”

İstanbul’dan gelen Nafiye Bozkurt ise, “Burayı çok güzel yapmışlar. Su sıcak ve güzel, herkese şifa olsun. Herkese buraya gelmelerini öneriyorum. Ben buraya eşimle beraber geldim” dedi.

İHA

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