‘Altının aşağı yönlü hareketi devam ediyor’

Sarraf İhsan Gülderdi, piyasaların FED’in açıklayacağı faiz kararına odaklandığını söyledi. Gülderdi, FED’den 75 baz puan bir faiz artışı beklendiğini belirterek “Şu anda FED’in faiz kararına odaklanmış durumda piyasalar. 75 baz puan bir artış bekleniyor, bazıları da 100 puan artıracağını öngörüyor. Bildiğiniz üzere Çin Merkez Bankası faiz düşürme kararı almıştı. Bununla birlikte Avrupa’daki birçok Merkez Bankası da faizi artırma kararı aldı. Bununla birlikte Avrupa’daki doğalgaz krizi devam ediyor, özellikle bu kış çok çetin geçecek Avrupa için. Arabulucu olarak Türkiye’yi öne sürmeye, ticaret yapmaya çalışıyorlar. Tabi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararında 100 baz puan düşürmüştü. Büyük ihtimal bu ay faiz kararını sabit tutacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘ALTIN YIL SONUNA DOĞRU YUKARI YÖNLÜ HAREKET EDECEK’

Altın değerlerinin aşağı yönlü hareket ettiğini aktaran Gülderdi, “Bununda en büyük nedeni ONS fiyatının aşağı yönlü hareket etmesi. 1660 ONS’un da altına geriye çekilebileceği söylentileri var” dedi.

Sarraf Gülderdi, bu durumda altın fiyatının bin liranın aşağısına gerileyebileceğini belirtti. Gülderdi, “Geçen hafta bildiğiniz üzere 990’a kadar gerilemişti. Bu belli bir süre kalıcı olabilir ama yatırım tavsiyesi olmadan yıl sonuna doğru daha da yukarı hareket edeceğini öngörüyoruz. Paritede aşağı yönlü hareket devam ediyor, doğalgaz krizi devam ettiği sürece bu şekilde devam edecek. Dolar’ın Euro karşısında biraz daha güçleneceğini ön görüyoruz.” şeklinde konuştu.



Güncel altın ve Döviz Fiyatları

Çeyrek Altın: 1650 lira

22 Ayar Altın: 975 lira

Has Altın: 1000 lira

Dolar: 18,45 lira

Euro: 18,35 lira