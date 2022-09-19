'Altının aşağı yönlü hareketi devam ediyor'

Avrupa'daki doğalgaz krizinin devam ettiğini söyleyen Sarraf İhsan Gülderdi, Bu durum neticesinde Avrupa'nın Türkiye'yi öne sürerek ticaret yapmaya çalıştığını belirtti.

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  • 19.09.2022 17:28
  • Güncelleme: 19.09.2022 17:28
'Altının aşağı yönlü hareketi devam ediyor'

Sarraf İhsan Gülderdi, piyasaların FED’in açıklayacağı faiz kararına odaklandığını söyledi. Gülderdi, FED’den 75 baz puan bir faiz artışı beklendiğini belirterek “Şu anda FED’in faiz kararına odaklanmış durumda piyasalar. 75 baz puan bir artış bekleniyor, bazıları da 100 puan artıracağını öngörüyor. Bildiğiniz üzere Çin Merkez Bankası faiz düşürme kararı almıştı. Bununla birlikte Avrupa’daki birçok Merkez Bankası da faizi artırma kararı aldı. Bununla birlikte Avrupa’daki doğalgaz krizi devam ediyor, özellikle bu kış çok çetin geçecek Avrupa için. Arabulucu olarak Türkiye’yi öne sürmeye, ticaret yapmaya çalışıyorlar. Tabi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararında 100 baz puan düşürmüştü. Büyük ihtimal bu ay faiz kararını sabit tutacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

‘ALTIN YIL SONUNA DOĞRU YUKARI YÖNLÜ HAREKET EDECEK’
Altın değerlerinin aşağı yönlü hareket ettiğini aktaran Gülderdi, “Bununda en büyük nedeni ONS fiyatının aşağı yönlü hareket etmesi. 1660 ONS’un da altına geriye çekilebileceği söylentileri var” dedi.
Sarraf Gülderdi, bu durumda altın fiyatının bin liranın aşağısına gerileyebileceğini belirtti. Gülderdi, “Geçen hafta bildiğiniz üzere 990’a kadar gerilemişti. Bu belli bir süre kalıcı olabilir ama yatırım tavsiyesi olmadan yıl sonuna doğru daha da yukarı hareket edeceğini öngörüyoruz. Paritede aşağı yönlü hareket devam ediyor, doğalgaz krizi devam ettiği sürece bu şekilde devam edecek. Dolar’ın Euro karşısında biraz daha güçleneceğini ön görüyoruz.” şeklinde konuştu.

 
Güncel altın ve Döviz Fiyatları
Çeyrek Altın: 1650 lira
22 Ayar Altın: 975 lira 
Has Altın: 1000 lira
Dolar: 18,45 lira
Euro: 18,35 lira

1ha

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