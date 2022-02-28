Altın ve döviz kurlarında dalgalanma

Sarraf İhsan Gülderdi, “Sabah Rusya’nın politika faizini 1050 baz puan yükseltmesiyle birlikte Swift yaptırımının karşılığını gördük. Bu olay, fiyatların tekrardan olağan seviyelere düşmesine neden oldu” dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından geçtiğimiz hafta Türkiye'de döviz ve altın piyasalarında sert yükselişler yaşandı. Sarraf İhsan Gülderdi, yeni haftaya piyasaların düşüşle başladığını, ancak ilerleyen günlerde iniş ve çıkışların yaşanabileceğini dile getirdi. Dövizde ve altında yaşanılan ani yükselişlerden sonra tekrardan aşağı yönlü hareket olduğunu belirten Gülderdi, “Dün itibariyle de özellikle Amerika’nın Swift yaptırımlarıyla birlikte tansiyon yükseldi. Ons ve dolarda yukarı yönlü hareketler gözlemledik. Sabah itibariyle de tansiyon düştü. Tabi en çok izlediğimiz haberler arasında Rusya ve Ukrayna gerginliği var. Bu gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyoruz. Özellikle sabah Rusya’nın politika faizini 1050 baz puan yükseltmesiyle birlikte Swift yaptırımının karşılığını gördük. Bu olay, fiyatların tekrardan olağan seviyelere düşmesine neden oldu. Çeyrek altın bin 400 lira iken sabah bin 430 liraya kadar çıkmıştı. 22 ayar altının fiyatı 840 lira civarında. Has altın fiyatı ise 880 liraya kadar çıkmıştı. Şu an tekrar saat 11.00 itibarıyla da 855 liraya kadar geriledi” diye konuştu.

‘İNİŞLİ ÇIKIŞLI GÜNLER BEKLİYORUZ’

Piyasaların Şubat ayındaki durumunu değerlendiren Gülderdi, “Bu ayın başında altına 770 lirayla başlamıştık. Fakat bu ay Rusya Ukrayna gerginliği ile birlikte 930 liraya kadar çıkmıştı. Bundan sonra da tekrar inişli çıkışlı günler beklediğini söyleyebiliriz. Döviz fiyatlarından bahsedecek olursak, şu anda Euro 15 lira 60 kuruş seviyesinde, dolar 14 lira civarında alıcısını buluyor” dedi.

