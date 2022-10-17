Altın haftaya sabit başladı: kısa vadede aşağı yönlü hareketlenme olabilir

Yeni haftaya girilmesiyle beraber altın fiyatlarında da bir sakinlik söz konusu olduğunu söyleyen Sarraf İhsan Gülderdi, 'Yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptık.

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  • 17.10.2022 14:07
  • Güncelleme: 17.10.2022 14:07
Altın haftaya sabit başladı: kısa vadede aşağı yönlü hareketlenme olabilir

Geçen hafta Amerika enflasyon rakamları açıklandı ve böylelikle yukarı yönlü hareketler devam ediyor ancak altında kısa vadede aşağı yönlü hareketler olabilir” dedi.
Altın alım satımında yeni haftaya dair değerlendirmeler yapan Sarraf İhsan Gülderdi, Amerika’da enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla rakamların da yukarı yönlü seyrettiğini belirtti. Hafta başı satışlarda bir sakinlik söz konusu olduğunu ifade eden Sarraf Gülderdi, “Yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptık. ONS bölgesinde hafif yukarı hareketlenmeler olsa da altın sabit seyrini devam ettiriyor. Bildiğiniz üzere geçen hafta Amerika enflasyon rakamları açıklandı. Böylelikle yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Beklentilerin de enflasyon rakamları üzerinde çıktı. Merkez Bankalarında da faiz artırımları devam ediyor. Faiz artırımı devam ettiği sürece ONS fiyatını baskılamaya devam edecektir. Altında ise kısa vadede olsa aşağı yönlü hareketler olabilir. Şu anda yatırım tavsiyesi olmadan söyleyebilirim ki; alım fırsatı olabilir” diye konuştu.
Altın ve Döviz fiyatları ise şu şekilde;
Has altın: 1000-1005 lira arasında.
22 ayar altın: 970 lira.
Çeyrek altın: 1655 lira.
Dolar: 18.65 lira.
Euro: 18.20 lira.

1ha

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