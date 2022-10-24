Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

 Yeni haftaya girilmesiyle birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini söyleyen Sarraf İhsan Gülderdi, 'Hafta sonu itibariyle yukarı yönlü hareketlerine başlamıştı ama bu hafta başıyla aşağı yönlü hareketlerini gözlemledik.

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  • 24.10.2022 16:52
  • Güncelleme: 24.10.2022 16:52
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

Bu tabi yatırım tavsiyesi olmadan bir fırsat yaratıyor diyebilirim. Gerek dolarla gerek Euro'yla gerekse TL bazında altın alınabilir seviyelere kadar geldiğini söyleyebilirim” dedi.

Haftaya sakin bir başlangıç yapan altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Altın alım satımında yeni haftaya dair değerlendirmeler yapan Sarraf İhsan Gülderdi, hafta sonu yukarı yönlü hareketlenme yaşayan altının hafta başı itibariyle aşağı yönlü hareketlerin gözlemlendiğini belirtti. Bir yatırım tavsiyesi olmadan gerek Dolarla gerek Euro'yla gerekse TL bazında altının alınabilir seviyelere geldiğini söyleyen Sarraf Gülderdi, “Çünkü ONS’un aşağı yönlü hareketlerini çok keskin gördük. 2 bin 100 doları gören ONS’un şu anda bin 640 – bin 630 dolara kadar gerilediğini gördük. Buda yatırımcı için alım fırsatı yaratır. Tabi buralarda yatırımcı fırsatları değerlendiriyor diyebiliriz. Tabi ki ONS’un dünya konjonktürüne baktığımız zaman özellikle Avrupa’da Rusya - Ukrayna arasındaki gerginlik, Çin - Tayvan kiriz Türkiye Yunanistan arasındaki kriz ve doğalgaz krizi birlikte birçok olaylar meydana geldi bu da ONS fiyatlarının ilerleyen zamanlarda yukarı yönlü hareket edeceğine dair yorumlara neden oldu. Onun için altın fiyatları şu anda sakin seyrini devam ettiriyor. Dolar ve Euro paritesinde de aşağı yönlü hareketler yine var” şeklinde konuştu. 

Altın ve Döviz fiyatları ise şu şekilde;
Has altın: 1000-1005 lira arasında.
22 ayar altın: 975 lira.
Çeyrek altın: 1650 lira.
Dolar: 18,70 lira.
Euro: 18,30 lira.

1ha

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