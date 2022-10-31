Altın, alım için yatırım fırsatı oluşturuyor

 Son günlerde altın fiyatlarındaki gerileme yatırım fırsatı olarak mı görülmeli? Döviz kurunun da sakin seyrini sürdürdüğünü vurgulayan Sarraf İhsan Gülderdi, altındaki düşüşün yatırım tavsiyesi olmadan alım fırsatı sunduğunu kaydetti.

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  • 31.10.2022 17:29
  • Güncelleme: 31.10.2022 17:29
Altın, alım için yatırım fırsatı oluşturuyor

Gülderdi, yıl sonuna kadar altın ve döviz tahminlerini de açıkladı. 

Sarraf İhsan Gülderdi, altın ve döviz piyasasını değerlendirdi. Son günlerde dövizin ve altının sabit bir seyir izlediğini anımsatan Gülderdi, altın için yatırım fırsatı olduğunu anlattı. Altının yeni haftaya düşüşle başladığını aktaran Gülderdi, “ONS bölgesindeki düşüşle bin 670 liraya yükselen ons şu anda bin 635’e kadar düştü. Bu da altının gramını yaklaşık 10 lira düşürdü. Şu anda kapalı çarşıda has altın 993 liradan, 22 ayar altın 960 liradan çeyrek altında bin 640 liradan işlem görmekte. Yatırım tavsiyesi olmadan altını Türk lirasından alınabileceğini söyleyebilirim. Dolar ve euro ile de alınabilir” dedi.  

ALTIN VE DÖVİZDE YIL SONU TAHMİNİ

Sabit seyrini koruyan altının yıl sonunda 2 bin lira civarında olacağını tahmin ettiklerini belirten Gülderdi, “Dünya üzerindeki genel görüş ve bilindiği üzere Rusya-Ukrayna, Çin-Tayvan, Yunanistan ile de ülkemizdeki gerginlik ilerleyen zamanlarda güven endeksini düşüşe neden olacağını, bu yüzden de ONS fiyatlarının yukarı yönlü hareket edeceğini tahmin ediyorum. Yıl sonunda Türk lirası cinsinde altın bin 200 lira olabilir. Çeyrek altının da rahatlıkla 2 bin lirayı göreceğini tahmin ediyoruz. Dolar, euro paritesinde de aşağı yönlü hareketlerin şu anda kısıtlandığı tekrardan paritenin 1’e doğru yaklaştığını gördük. Parite şu an 0,99 seviyesinde. 18,65 seviyesinde dolar işlem görürken 18,45 seviyesinde euro işlem görüyor. Son bir haftalık süreçte euronun yukarı yönlü hareketini gözlemledik. Gün içerisinde ise dolar sabit seyrederken euro negatife ayrışmakta” şeklinde konuştu.

‘AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ EKONOMİK GELİŞMELER DÜNYA PİYASASINI ETKİLİYOR’

Avrupa ülkelerindeki artan faiz ve yükselen enflasyonun da piyasaları etkilediğini vurgulayan Sarraf Gülderdi, “Bildiğiniz üzere Avrupa’da ve Amerika’da son 50 yılın, Almanya’da son 70 yılın en büyük enflasyon rakamları açıklandı. Bununla birlikte devletlerde bir ağrı kesici niyetiyle bankalarındaki faiz oranlarını yükselterek böyle bir hamle yaptı. Bu da enflasyondaki artışı düşürmek için yapılan bir hamleydi. Ülkemizde de bu durumun tam tersi işliyor. Faiz oranları 14’ten 10 buçuğa kadar düştü. Devlet 10’a kadar faiz puanını düşüreceğini ve dövizlerin de bu seviyede kalacak şekilde hamleler yapıyor. Bunu hep birlikte görüyoruz. Ülkemiz adına güzel bir gelişme. Bu kadar düşük faiz oranlarıyla döviz fiyatlarının buralarda kalması bir para girişinin olduğunun göstergesidir” ifadelerini kullandı.
Güncel Altın ve Döviz Fiyatları
Has Altın: 993 lirada
22 Ayar Altın: 960 lira 
Çeyrek Altın: Bin 640
Dolar: 18 lira 65 kuruş
Euro: 18 lira 45 kuruş

1ha

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