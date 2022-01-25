Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Birtane: 'Gaffar Okkan, saygıyla anılacak bir isim değildir'

Alperen Ocakları Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Kazım Birtane Diyarbakır'da suikast sonucu hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a yönelik çok ağır sözler kullandı. Birtane, Okkan'ın, saygıyla anılacak bir isim olmadığını kaybetti.

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  • 25.01.2022 14:54
  • Güncelleme: 25.01.2022 15:11
Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Birtane: 'Gaffar Okkan, saygıyla anılacak bir isim değildir'
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Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 2001 yılında gerçekleştirilen bir suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Ölümü üzerindeki sır perdesi 21 yıl geçmesine rağmen aralanmadı. Okkan’ın ölüm yıldönümünde vatandaşlar anma mesajları yayınladı. Alperen Ocakların’dan ise Gaffar Okkan için çok sert sözler söylendi. Alperen Ocakları Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Kazım Birtane: "Gaffar Okan, 12 Eylül darbesinin işkenceci polislerindendir. O dönemi bizzat yaşayan Gaffar Okan’ın işkencelerine maruz kalmış ağabeylerimiz hayattadır ve her şeyi bir bir anlatmaktadır. Gaffar Okan silahlı bir saldırı sonucu vefat etmiş koruma polis memurları şehit olmuştur. Silahlı saldırının failleri maalesef bulunamamıştır" dedi.
Gaffar Okkan’ın ardından söylenen sözlerin, bilgisizlikten ifade edildiğini kaydeden Birtane, "Bugün ölüm yıldönümü imiş, kendini Türk Milliyetçisi olarak tanıtan birçok arkadaşımızın ağabeylerimize işkencehanelerde zulmeden Gaffar Okan’a methiyeler düzdüğünü görüyorum. Bu yapılanın bilgisizlikten olduğunu düşünüyorum. Gaffar Okan bizlerin saygıyla anacağı bir adam değil. Hesabını Allah’a verecek” diye konuştu.

BGC

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