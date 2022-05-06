Alparslan Mahallesi'ne kapalı pazar yeri

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, üstü kapalı pazar yerlerine yeni bir anlayış getiren çok amaçlı Alpaslan Kapalı Pazar yeri yapımı için ihale yaptıklarını, kısa zamanda projenin temelinin atılacağını söyledi.

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  • 06.05.2022 10:40
  • Güncelleme: 06.05.2022 15:03
Alparslan Mahallesi'ne kapalı pazar yeri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, üstü kapalı pazar yerlerine yeni bir anlayış getiren çok amaçlı Alpaslan Kapalı Pazar yeri yapımı için ihale yaptıklarını, kısa zamanda projenin temelinin atılacağını söyledi.

Farklı değişik konseptte bir pazar yerini Melikgazi’ye kazandıracaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "İlçemize kazandırdığımız yeni pazar yerlerimiz ile farklı bir proje geliştirdik. Pazar yeri projemiz sadece o bölgede değil Kayseri’ye de renk verecek bir proje olacak inşallah. Alışverişe gelenler için kafeler, oturma ve sohbet mekânları bulunacak. Bu yeni konseptimiz ile birlikte pazar yerlerimizi yalnızca alışveriş yapılan merkez olmaktan çıkararak sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı sosyal tesisler olarak işlevlendireceğiz. Çok ferah, nezih bir ortam olacak. Burada günlük taze ürünlerin yer alacağı meyve, sebze, et, balık ve diğer gıdaların yer alacağı bir yer olacak. İnsanların uğrayacağı bir sosyal mekân haline getireceğiz. Organik gıda satışının yanı sıra burada antika eşyalar, sanat eserleri, el işi ürünleri satışı olacaktır. Sahaflar, çiçekçilerden baharatçıya, restoranlara kadar birçok mekan olacak. Sadece alış veriş mekânı değil vatandaşların dinlenme ve sohbet edebilecekleri bu kapalı pazaryerleri yerel ticaretin gelişimine ve güçlenmesine de vesile olacaktır. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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İHA

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