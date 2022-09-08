Almanların ataları orada yaşadı, Tavium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başlayacak

Frigler, Hititler, Romalılar, Bizanslılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan MÖ 2 binli yıllarda ise Almanların ataları varsayılan Galatların başkenti olan Tavium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları Ekim ayı itibariyle başlayacak.

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  • 08.09.2022 09:51
  • Güncelleme: 08.09.2022 09:51
Almanların ataları orada yaşadı, Tavium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başlayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Frigler, Hititler, Romalılar, Bizanslılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan MÖ 2 binli yıllarda ise Almanların ataları varsayılan Galatların başkenti olan Tavium Antik Kenti’nde kazı çalışmaları Ekim ayı itibariyle başlayacak.

Yozgat’ın merkeze bağlı Büyüknefes köyünde bulunan ve açık hava müzesini andıran görüntüsüyle dikkat çeken Tavium Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başlayacak. Yozgat’ın tanıtımı ve turistik anlamda değer kazanması için Yozgat Valiliği öncülüğünde, Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Yozgat Müze Müdürlüğü’nün yapacağı kazı çalışmaları ekim ayı itibariyle başlayacak.

25 kilometrelik alana sahip Tavium Antik Kenti’nin Yozgat için büyük önem arz ettiğini belirten Yozgat Valisi Ziya Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığından kazı çalışmaları için gereken iznin alındığını söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Yozgat Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü koordinesinde en geç ekim ayı itibariyle kazı çalışmalarına başlanılacağını ifade eden Vali Polat, “Tavium Antik Kent’imiz Yozgat için çok çok önemli bir tarihi alan. İnşallah bu sene Bismillah deyip çok uzun zamanda değil kısa zamanda yeni değerler ortaya çıkarmak istiyoruz. Burada tiyatro şeklinde bir höyük bulunuyor. Burada bir antik tiyatro bulabilirsek Yozgat’a çok büyük değer katacağını düşünüyorum. Kazı alanından bir antik tiyatro çıktığı anda yol güzergahında Boğazkale’ye giden her insanın buraya da uğrayacağını düşünüyorum. Yozgat’a ayrı bir değer katacağına ve ayrı bir marka değeri olacağına inanıyorum” dedi.

İHA

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