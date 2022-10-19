Alişan Kapaklıkaya okurlarıyla buluştu

Kayseri'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Kitap Fuarı'nda ünlü yazar Alişan Kapaklıkaya okurlarıyla bir araya geldi.

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  • 19.10.2022 16:48
  • Güncelleme: 19.10.2022 18:34
Alişan Kapaklıkaya okurlarıyla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bu yıl 5’incisi düzenlenen Kitap Fuarı’nda ünlü yazar Alişan Kapaklıkaya okurlarıyla bir araya geldi.

Kitap Fuarı’nda bulunan konferans salonunda okurlarıyla buluşan ünlü yazar Alişan Kapaklıkaya, söyleşi yaptı. Hayranlarının sorularını cevaplayan Kalpaklı, söyleşide hayranlarına bilgiler verdi.

Alişan Kapaklıkaya söyleşinin ardından açılan stantta okurlarının kitaplarını imzaladı.

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İHA

Kayseri Gündem
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