Ali Rıza Özderici Kız Proje AİHL, Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi’ yarışması sonuçlandı. Yarışmaya katılan Kayseri Ali Rıza Özderici Kız Proje AİHL de katıldı. Ali Rıza Özderici Kız Proje AİHL öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Gelenekten Geleceğe" isimli proje, bin 600 okulun arasından Türkiye birincisi seçildi.

17 Ekim 2022 Pazartesi günü Ankara MEB Şûra Salonunda yapılan törende, Okul Müdürü Ebubekir Özkan birincilik ödülünü Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın elinden aldı.