Ali Karimi ilk maçta kırmızı kart gördü

Kayserispor’un İranlı futbolcusu Ali Karimi, ilk lig maçında kırmızı kart gördü.

Geçen sezon başında Yukatel Kayserispor’a transfer edilen, ancak sakatlığından ötürü ancak bu sezon forma şansı bulabilen Ali Karimi, ilk lig maçında kırmızı kart gördü. Beşiktaş ile oynanan lig maçına ilk 11’de sahaya çıkan Ali Karimi, maçın hakemi Ümit Öztürk’ten 59. dakikada sarı kart görmüştü. İranlı futbolcu, maçın 67. dakikasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Ali Karimi, bu hafta Kadir Has stadında oynanacak İstanbulspor maçında takımındaki yerini alamayacak.