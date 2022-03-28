Ali İhsan Kabakcı şampiyonları ağırladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında İl birincisi olan Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Basketbol takımı Antrenörleri ve Okul Müdürleri ile birlikte İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

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  • 28.03.2022 18:06
  • Güncelleme: 28.03.2022 18:13
Ali İhsan Kabakcı şampiyonları ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında İl birincisi olan Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Basketbol takımı Antrenörleri ve Okul Müdürleri ile birlikte İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Basketbol takımı Okullar Arası Basketbol şampiyonasında büyük bir başarı sergileyerek Kayseri birincisi oldu. Şampiyon sporcular İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret ederek sevinçlerini paylaştılar. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren İl Müdürü Kabakcı, şampiyonları çeşitli hediyeler ile ödüllendirerek tebrik etti.

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İHA

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