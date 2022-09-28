Ali İhsan Kabakcı milli sporcular ile bir arada

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yüzme branşında büyük başarılara imza atan milli sporcuları makamında kabul etti.

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  • 28.09.2022 12:31
  • Güncelleme: 28.09.2022 12:38
Ali İhsan Kabakcı milli sporcular ile bir arada
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yüzme branşında büyük başarılara imza atan milli sporcuları makamında kabul etti.

Kocaeli’nde yapılan Açık Su Uluslararası Golden Cup yarışlarında üçüncü olan Muhammet Yusuf Özden, Şeyşeller’de yapılan Açık Su Dünya Şampiyonasında 4x1500 metre bayrak yarışında Dünya 3.sü olan Ahmet Burak Işık ve şampiyonada mücadele eden Burhanettin Hacısağır, Ece Yıldırım ile Peru’da yapılan Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası’nda 200 kelebek branşında gümüş ve 4x100 bayrak yarışında da bronz madalya kazanan Mehlika Kuzeh Yalçın ile antrenörleri Ali Özmen ve Uğur Kartal, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Denizi olmayan şehirden büyük başarıların çıkması bizleri çok mutlu ediyor. Bizler inanıyoruz ki daha büyük başarılar elde ederek Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızı göndere çektirip, diğer ülkelere İstiklal Marşımızı dinleteceksiniz. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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