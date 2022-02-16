Alarm önler, kamera yakalar

Kale Alarm Kayseri Yetkili Güvenlik Danışmanı Mine Öztoprak, hırsızlık olayında kamera görüntülerinin önem arz ettiğini söyleyerek, ''Hırsızlık durumunda olaya vakıf olmak için kamera şart' dedi.

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  • 16.02.2022 09:47
  • Güncelleme: 16.02.2022 09:57
Alarm önler, kamera yakalar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kale Alarm Kayseri Yetkili Güvenlik Danışmanı Mine Öztoprak, hırsızlık olayında kamera görüntülerinin önem arz ettiğini söyleyerek, ““Hırsızlık durumunda olaya vakıf olmak için kamera şart” dedi.

Bireysel olarak önlem almak için güvenlik sistemlerine rağbet gösteren vatandaşların, kamera ve alarm sistemleriyle önlem almaları gerektiğini söyleyen Mine Öztoprak, hırsızlıkla mücadele için önceliğin caydırıcılık olduğunu ifade etti. Caydırıcılıkta ise ilk adımın alarm olduğunu söyleyen Öztoprak, "Hırsızlığı henüz teşebbüs anında yüzde 65 oranında alarm önlüyor. Fakat meydana gelebilecek hırsızlık durumunda ise olaya daha net vakıf olabilmek için kamera gerekli bir çözüm. Birçok hırsız, alarm olan yere girmek istemiyor. Aynı şekilde alarma rağmen devam etmeye kalkarsa da, kamera bu konuda farklı bir caydırıcılık taşıyor. Kayseri’de güvenlik sistemleri tercihi yaklaşık yüzde 50 oranında arttı’’ ifadelerini kullandı.

Alarm konusunda sadece iş yerlerinin değil, tüm konutlarında bu imkandan yararlanabileceklerini söyleyen Öztoprak, "Aylık 170 TL’ye varan ödeme şekliyle de artık alarm pahalı bir güvenlik sistemi olmaktan çıkıp, her bütçeye uyan hal almaya başladı" dedi.

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İHA

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