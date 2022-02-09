Aladağlar'da yaban keçisi sayısı 2 bin 362'ye yükseldi

Niğde'nin Çamardı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, yaban keçisi sayısı 2 bin 362'ye çıktı.

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  • 09.02.2022 14:17
  • Güncelleme: 09.02.2022 14:17
Aladağlar'da yaban keçisi sayısı 2 bin 362'ye yükseldi
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Niğde’nin Çamardı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, yaban keçisi sayısı 2 bin 362’ye çıktı.

Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda 2021 yılı yaban keçisi sayımı tamamlandı. 2003 yılında 793 olan yaban keçisi sayısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esasına göre yaptığı koruma, gözetim, kaçak avcılıkla mücadele ve fotokapan sayesinde 2 bin 362’ye yükseldi. Ulukışla ilçesindeki Horoz Devlet Avlağı’nda ise 368 yaban keçisi bulunuyor. Yapılan sayımlara göre kent genelinde toplam 2 bin 730 yaban keçisi var.

Öte yandan ekipler, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kış döneminin yoğun geçtiği günlerde yemleme yapıyor. Ekipler, hayvanların beslenmesi için sene başından beri doğaya toplam 30 ton yem bıraktı. Av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

İHA

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