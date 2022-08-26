Aladağlar'da kaybolan dağcı 10 saat sonra kurtarıldı

Niğde’de Aladağların en yüksek zirvelerinden biri olan Kaldı Zirvesi’nde yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonrasında kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çamardı ilçesindeki Aladağların en yüksek zirvelerinden biri olan Kaldı Zirvesi’ne tırmanan 51 yaşındaki dağcı Metin A.; dün gece yoğun sisten dolayı yolunu kaybetti. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler 10 saatlik çalışma sonucu dağcıya ulaştı.

Genel sağlık durumu iyi olan dağcı, bölgeden aşağı indirilerek kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.