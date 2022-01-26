Aladağlar'da dağ keçileri drone ile görüntülendi

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi sınırları içerisinde yer alan Aladağlar Milli Parkı'nda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri yiyecek bulmak için Aladağlar eteklerine indi.

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  • 26.01.2022 11:09
  • Güncelleme: 26.01.2022 11:37
Aladağlar'da dağ keçileri drone ile görüntülendi
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Kayseri’nin Yahyalı İlçesi sınırları içerisinde yer alan Aladağlar Milli Parkı’nda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri yiyecek bulmak için Aladağlar eteklerine indi.

Bölgedeki sert kış koşulları nedeniyle yaban hayatına yem bırakmak için çalışmalar yapan belediye görevlilerini fark eden dağ keçileri sarp kayalıklara sürü halinde tırmandı. Drone ile görüntülenen dağ keçilerine görevliler tarafından yiyecek bırakıldı. Dağ keçilerinin dağ eteklerine indiği haberini alan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Av Koruma ve Jandarma ekipleri birlikte ertesi gün bölgeye giderek olumsuz hava koşullarına rağmen yemleme çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Bugünlerde yaban hayatının çok ihtiyaç duyduğu yiyecek sıkıntısını gidermek için buradayız. Burada yemleme çalışmalarına takılan kurumlarımızın yetkililerine teşekkür ediyorum. Biz yaban hayvanlarını korumak kollamak zorundayız. Buradaki yaşayan yaban hayvanlarının arasında dağ keçileri ve geyiklerde bulunuyor. Dün drone ile onları tespit ettik. Bugünde onlar için tüm yaban hayvanları için doğaya yem bıraktık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman dediğim gibi bu ilçenin her mevsimi bir başka güzel. Tüm doğaseverlerimizi buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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