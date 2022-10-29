Alacağına karşılık borçluyu kaçırmaktan yargılanan 4 genç için hapis talebi

Kayseri'de alacağına karşılık 3 arkadaşıyla birlikte İ.Ç.'yi alıkoyup senet imzalatan 2'si kadın 4 kişi hakkında savcı mütalaasında hapis istedi.

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  • 29.10.2022 11:56
  • Güncelleme: 29.10.2022 11:56
Alacağına karşılık borçluyu kaçırmaktan yargılanan 4 genç için hapis talebi

Olay, 2021 Temmuz ayında merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, 7 bin lira alacağını tahsil edemeyen Ş.E. arkadaşları D.F., A.D., M.K ile birlikte borçlu İ.Ç.yi zorla arabaya bindirerek 5’er bin liralık 2 senet imzalattı. Şahısların elinden kurtulan İ.Ç. ailesine haber verdi. İ.Ç. daha sonra şahıslardan şikayetçi oldu. 

SANIK SUÇLAMAYI REDDETTİ

4’üncü Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki İ.Ç. ile sanıklardan Ş.E. ve taraf avukatları katıldı. Sanıklardan Ş.E. ise, “Beni mağdur etti. Ailesiyle sıkıntıları vardı, zor zamanımda ona yardım ettim. Mağdurmuş gibi anlatıyor” dedi.

Mahkeme savcısı mütalaasında sanıkların ‘nitelikli yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklanmalarını talep etti. Yargılama sonunda mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

1ha

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