Akrobasi sirki yaz akşamlarına renk katıyor

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Akrobasi Sirki, sıcak yaz akşamlarına renk katıyor. Ailelere farklı ve heyecanlı bir sosyal etkinlik imkanı sunan sirk büyük ilgi görüyor. Başta Talaslılar olmak üzere şehrin değişik yerlerinden gelen vatandaşlar, 600 kişilik sirk çadırını her gösteride tamamen dolduruyor.

PAYLAŞ
  • 01.09.2022 11:22
  • Güncelleme: 01.09.2022 11:36
Akrobasi sirki yaz akşamlarına renk katıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Akrobasi Sirki, sıcak yaz akşamlarına renk katıyor. Ailelere farklı ve heyecanlı bir sosyal etkinlik imkanı sunan sirk büyük ilgi görüyor. Başta Talaslılar olmak üzere şehrin değişik yerlerinden gelen vatandaşlar, 600 kişilik sirk çadırını her gösteride tamamen dolduruyor.

Hava akrobasisi, ip cambazı, salıncak, transformasyon, illüzyon, palyaço ve jonglör gösterileriyle büyük küçük herkesin heyecan dolu dakikalar geçirdiği sirkin her seansı büyük ilgi görüyor. Her akşam seyircilerin karşısında olan akrobasi sirkini geride kalan 11 günde toplam 8 bin 400 kişi izledi.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Sirkten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, özellikle çocukların çok mutlu olduğuna işaret ederek, “Sıcak yaz akşamlarımıza renk kattı. Çocuklarımızla birlikte hem eğleniyoruz hem de heyecanlı anlar yaşıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

11 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

Yenidoğan Mahallesi Bilge Kaan Caddesi üzerinde bulunan Anneler Parkı’na kurulan sirkte, hafta içi 20.30’da tek seans, hafta sonu ise 17.00 ve 20.30 olmak üzere iki seans halinde gösteriler gerçekleştiriliyor. Alanda ayrıca akrobasi sirkinin yanı sıra panayır da bulunuyor. Kurulan panayır alanında yeme içme imkanlarının yanında çocuk oyun grupları da yer alıyor.

BİLETLER 4 NOKTADAN SATILIYOR

11 Eylül 2022 tarihine kadar sürecek akrobasi sirkinin biletleri, Talas Belediyesi veznesi, Osmanlı Evi, 7/24 Kütüphane kantini ve sirk gösteri alanında, 17.00 seansı 15, 20.30 seansı 25 liradan satışa sunuluyor.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi Salça Günleri, Mimarsinan'da devam ediyor

Melikgazi Salça Günleri, Mimarsinan'da devam ediyor

ERÜ ile Ajeenkya D Y Patil University arasında işbirliği protokolü imzalandı

ERÜ ile Ajeenkya D Y Patil University arasında işbirliği protokolü imzalandı

Çekiciyle çalınan 450 bin TL'lik aracı polis buldu

Çekiciyle çalınan 450 bin TL'lik aracı polis buldu

KAYŞEV'den eğitime burs katkısı

KAYŞEV'den eğitime burs katkısı

Büyükşehir zabıtasından Başkan Büyükkılıç'a 196. yıl dönümü ziyareti

Büyükşehir zabıtasından Başkan Büyükkılıç'a 196. yıl dönümü ziyareti

ORAN'dan yamaç paraşütü turizmine büyük destek

ORAN'dan yamaç paraşütü turizmine büyük destek

Çok Okunanlar
1
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

2
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

5
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

6
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Besicinin saman balyaları alev aldı

Besicinin saman balyaları alev aldı

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 'Toplum Yararına Program' uygulanacak

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından ‘Toplum Yararına Program’ uygulanacak

DAHA FAZLA
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Akaryakıta çifte indirim beklentisi

Akaryakıta çifte indirim beklentisi

Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları yükselişte

Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları yükselişte

Üniversitelerde Huzur Ve Güveni Artırma İl Komisyonu toplandı

Üniversitelerde Huzur Ve Güveni Artırma İl Komisyonu toplandı

Fenerbahçe-Kayserispor maçını Palabıyık yönetecek

Fenerbahçe-Kayserispor maçını Palabıyık yönetecek