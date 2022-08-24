Akrobasi Sirki'ni 4 günde 3 bin kişi izledi

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Akrobasi Sirki, büyük ilgi görüyor. Başta Talaslılar olmak üzere şehrin değişik yerlerinden gelen vatandaşlar, 600 kişilik sirk çadırını her gösteride tamamen dolduruyor.

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  • 24.08.2022 13:24
  • Güncelleme: 24.08.2022 18:15
Akrobasi Sirki'ni 4 günde 3 bin kişi izledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Akrobasi Sirki, büyük ilgi görüyor. Başta Talaslılar olmak üzere şehrin değişik yerlerinden gelen vatandaşlar, 600 kişilik sirk çadırını her gösteride tamamen dolduruyor.

Hava akrobasisi, ip cambazı, salıncak, transformasyon, illüzyon, palyaço ve jonglör gösterileriyle büyük küçük herkesin heyecan dolu dakikalar geçirdiği sirkin her seansı büyük ilgi görüyor. Cumartesi akşamı başlayan, Pazar günü iki seansla seyircilerin karşısında olan akrobasi sirkini geride kalan 4 günde toplam 3 bin kişi izledi.

Sirkten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, özellikle çocukların çok mutlu olduğuna işaret ederek, “Sıcak yaz akşamlarımıza renk kattı. Çocuklarımızla birlikte hem eğleniyoruz hem de heyecanlı anlar yaşıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yenidoğan Mahallesi Bilge Kaan Caddesi üzerinde bulunan Anneler Parkı’na kurulan sirkte, hafta içi 20.30’da tek seans, hafta sonu ise 17.00 ve 20.30 olmak üzere iki seans halinde gösteriler gerçekleştiriliyor. Alanda ayrıca akrobasi sirkinin yanı sıra panayır da bulunuyor. Kurulan panayır alanında yeme içme imkanlarının yanında çocuk oyun grupları da yer alıyor.

11 Eylül 2022 tarihine kadar sürecek akrobasi sirkinin biletleri, Talas Belediyesi veznesi, Osmanlı Evi, 7/24 Kütüphane kantini ve sirk gösteri alanında, 17.00 seansı 15, 20.30 seansı 25 liradan satışa sunuluyor.

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İHA

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