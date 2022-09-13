Akrobasi Sirki iz bıraktı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Akrobasi Sirki, heyecanlı ve keyifli gösterileri ile zihinlerde iz bıraktı. Her akşam tamamen dolu salonda gösteriler gerçekleştiren ve büyük beğeni toplayan Akrobasi Sirki, özellikle çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. 20 Ağustos'ta başlayan ve 11 Eylül'e kadar süren Akrobasi Sirki'ni yaklaşık 18 bin kişi izledi.

PAYLAŞ
  • 13.09.2022 10:53
  • Güncelleme: 13.09.2022 13:16
Akrobasi Sirki iz bıraktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Akrobasi Sirki, heyecanlı ve keyifli gösterileri ile zihinlerde iz bıraktı. Her akşam tamamen dolu salonda gösteriler gerçekleştiren ve büyük beğeni toplayan Akrobasi Sirki, özellikle çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. 20 Ağustos’ta başlayan ve 11 Eylül’e kadar süren Akrobasi Sirki’ni yaklaşık 18 bin kişi izledi.

Hava akrobasisi, ip cambazı, salıncak, transformasyon, illüzyon, palyaço ve jonglör gösterileriyle büyük küçük herkesin heyecan dolu dakikalar geçirdiği sirk, sıcak yaz akşamlarına renk kattı. Çocuklarıyla birlikte ailece gösterileri izleyen vatandaşlar, düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti “Çocuklarımız unutulmaz anlar yaşadılar. Ailece hem eğlendik hem de heyecanlı anlar yaşadık. Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ederiz” şeklinde dile getirdi.

“ÇOCUKLAR İÇİN AYRI BİR ANLAMI VAR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun yıllar sonra Kayseri’ye sirk getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Akrobasi sirki 20 gün süren gösterilerini tamamladı. Hem Talas’tan hem de diğer ilçelerimizden binlerce kişi heyecanlı ve keyifli anlar yaşadı. Çocuklarımız için ayrı bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Onlar hem eğlendiler hem azim ve kararlılıkla bir işin üstüne gidildiğinde başarının nasıl yakalandığını gördüler. Çünkü buradaki gösteriler ve hareketler, defalarca tekrarın, azimle çalışmanın bir sonucu. Ayrıca bu sirk, çocukluk anılarında unutulmayacak şekilde yer buldu. Sonuç olarak hem çocuklarımız hem de büyükler için farklı bir etkinlik oldu. İlgi gösteren tüm hemşehrilerimize ve bizlere 20 gün boyunca keyifli saatler yaşatan tüm sirk ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle Uğurevler'e daha modern okul kazandırdı

Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle Uğurevler'e daha modern okul kazandırdı

Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla süt dağıtımı başladı

Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla süt dağıtımı başladı

Mezun olamayan liseli şehitler okullarında anıldı

Mezun olamayan liseli şehitler okullarında anıldı

3 asırlık cami, yıllara meydan okuyor

3 asırlık cami, yıllara meydan okuyor

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni tesislerin inşaatı tüm hızıyla sürüyor

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni tesislerin inşaatı tüm hızıyla sürüyor

Sektörün kalbi Kayseri Şeker'de attı

Sektörün kalbi Kayseri Şeker'de attı

Çok Okunanlar
1
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

2
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

3
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

4
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler'de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Beştepeler’de piknik yapıp, kent yaşamını öğrenebilirsiniz

6
Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

Bir hafta bir Yazar: Hatice Ceritoğlu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi'de 38 yıllık esnaf yılın Ahisi seçildi

Develi'de 38 yıllık esnaf yılın Ahisi seçildi

Kayseri'de 392 kişi daha iş yeri açtı

Kayseri'de 392 kişi daha iş yeri açtı

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın'dan Başakpınarspor'a destek

Başkan Yalçın'dan Başakpınarspor'a destek

Odakır: 'Alışverişlerinizde önceliğinizi küçük esnaftan yana kullanın'

Odakır: 'Alışverişlerinizde önceliğinizi küçük esnaftan yana kullanın'

Başkan Büyükkılıç'tan Develi'de 77 muhtarla istişare toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan Develi'de 77 muhtarla istişare toplantısı

Palancıoğlu: 'Çarşı Melikgazi, Kayseri'mize yeni bir değer ve anlayış kazandıracak'

Palancıoğlu: 'Çarşı Melikgazi, Kayseri'mize yeni bir değer ve anlayış kazandıracak'

Okulu kurşunladılar

Okulu kurşunladılar