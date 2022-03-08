AKP Milletvekili Nergis: “AK Parti kadına şiddeti önlemek için ciddi düzenlemeler yaptı”

AK Parti Kayseri İl Binası’nda 8 Mart Kadınlar Günü’nde basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen açılamaya AK Parti Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili Hülya Atçı Nergis, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve birçok kadın katıldı. Açıklamada kadın haklarının önemli olduğunu belirten AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, “Alın terinin, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygılarımı sunuyorum. Bizim aslında 8 Mart’ta vereceğimiz en büyük mesaj: Büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bu günde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002’den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002’de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafında Hakkâri’de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ, KADININ SİYASİ TEMSİL ORANI KABUL EDİLEBİLİR EŞİĞE ULAŞANA KADAR ÇALIŞACAKTIR”

Türkiye’deki kadın haklarının her geçen gün iyileştiğini belirten Timuçin, “Ülkemizde kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda %4.1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı, %17.4’e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır. 2 AK Parti hükümetleri döneminde eğitim, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranı % 13,5 iken bu rakam 2020 yılında % 48,5’e ulaşmıştır. SGK teşvikleri, Gelir Vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fonlardaki kadınlar lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına, işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik. Kadın iş gücüne katılma oranı % 27’den 34’e, kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyona yükseldi. Kadın Kolları olarak bizler de hem il il Türkiye’yi dolaştığımız kadın emeği buluşmalarımız hem de "Nerede Kalmıştık’’ eğitim projemizle beşeri sermayemizi güçlendirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Türkiye’de kadına yönelik şiddetle sonuna kadar mücadele edeceklerinin altını çizen Timuçin, “Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanun ile tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Anayasa’da, TCK’da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenlemeyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz. Son olarak, biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın-erkek omuz omuza Büyük Türkiye’yi inşa edeceğimize inancımız tamdır. 8 Mart vesilesi ile tüm emekçi kadınları buradan saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“KADINLAR ÜLKENİN KALKINMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

AK Parti Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili Hülya Atçı Nergis, “Toplumun yüzde 50’sini oluşturan kadınların toplumun her alanında olması çok önemli. Kadınlar her alanda olmalı ki toplum kalkınsın ve gelişsin. Bu noktada bizim iktidarımız dönemimde ciddi çalışmalar yapıldı. Tüm Türkiye’de bütün kız çocuklarımız eğitim alabiliyor. Üniversite okuyan öğrencilerimize baktığımız zaman kız ve erkek öğrenciler başa baş. Bu nokta geldiğimiz durumun açık bir göstergesi. Türkiye’de birçok iş alanında da kadın ve erkeklerin iş alanında da başa baş olduğunu görüyorsunuz” diye konuştu.

“81 İLE ŞİDDET ÖNLEME MERKEZİ AÇTIK”

Ak Parti döneminde kadınlara yönelik önemli düzenlemeler yapıldığını belirten Nergis, “Biz AKP iktidarında şiddeti önlemek için çok ciddi düzenlemeler yaptık. Şiddet mağdurlarının tekrar şiddet görmemesi için Türkiye’nin 81 ilinde şiddet önleme merkezleri açtık. Bakanlıklarımız koordineli bir şekilde çalışıyor. Şiddeti önlemek için son bir kanuni düzenleme meclise gelecek. Sanıyorum bu düzenleme bugün komisyonda görüşülüyor olması lazım. Şiddet uygulayan bireylerin ceza indirimi ile alakalı yeni bir düzenleme olacak. Bizim çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

