Akmermer: 'Yeni ekonomi programına destek veriyoruz'

"Türkiye Ekonomi Modeli, Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı", İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. MÜSİAD yönetici ve üyelerinin de katıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferans yöntemiyle bir konuşma yaptı. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomi destek paketinin ayrıntılarını paylaştı.

İstanbul’da yapılan toplantıyı ve yeni ekonomi modelini değerlendiren MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, açıklanan yeni destekler ve ortaya konan çalışmalara destek verdiklerini söyledi. Programdan Cumhurbaskanı Erdoğan'ın da memnun kaldığını belirten Akmermer, yeni alınan kararların ve atılan adımların ülke ekonomisine katkı sunacağını düşündüğünü dile getirdi. Akmermer, "Yüksek enflasyona yönelik tutumumuzu dile getirdik. Yapılan çalışmalar neticesinde kararlar ile temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin fiyatlara yüzde 7 oranında etki edeceğini düşünüyoruz. Üreticilerimiz de bu çalışmaların ve alınan kararların karşılığını vereceğine inanıyoruz. Aynı zamanda 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu destekleri de istihdam, üretim ve yatırım noktasında girişimcilerimize ve sanayicilerimize olumlu yansıyacak" diye konuştu.

"2022 YILINI YATIRIM YILI ILAN ETTİK"

2022 yılını yatırım yılını ilan ettiklerini ifade eden Akmermer, "Devletimizin adımları, gayreti ve çalışmalarına bizlerde iş insanları olarak destek verecek ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. MÜSİAD olarak, genel başkanımızın da açıklamalarıyla 2022'yi yatırım yılı ilan ettik. İş insanlarına sesleniyorum; Ülkemizin ve şehrimizin aydınlık ve kuvvetli yarınları için birlikte yatırım yapalım. Gelin Anadolu'nun her bir köşesine dokunalım, şehirlerimizi beraber kalkındıralım, istihdamı hep birlikte sağlayalım" diye konuştu.